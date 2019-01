Trotz Hilferuf kein Wahlkampf: Merz lässt CDU in Ostdeutschland im Stich

Der einstige Hoffnungsträger der CDU, der Finanzmanager Friedrich Merz, will seine Partei bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen nicht unterstützen. Er werde keinerlei Wahlkampfauftritte absolvieren, so Merz. In seiner Partei macht sich deshalb vor allem in Mittel- und Ostdeutschland Unmut breit.