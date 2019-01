Erdogan: „Trumps Venezuela-Entscheidung ist Schock“

Guaido hatte sich am Mittwoch zum kommissarischen Staatschef für die Zeit der Tätigkeit der provisorischen Regierung im Land ernannt. Die USA bekundeten ihre Anerkennung Guaidos und forderten von Maduro, der nach ihrer Meinung kein legitimes Staatsoberhaupt sei, ein gewaltsames Vorgehen gegen die Opposition nicht zuzulassen.

„Ich bin seit 40 Jahren in der Politik tätig. Ich habe immer Wahlen respektiert. Gibt es keinen Respekt vor der Willensäußerung des Volkes, so ist dies keine Demokratie, sondern Autoritarismus. Maduro wurde zum Präsidenten gewählt. Deshalb hat Trumps Entscheidung mir als einem Menschen, der an Demokratie glaubt, einen Schock versetzt. Nach der Rückkehr von einem Moskau-Besuch rief ich Maduro an und sagte: ‚Bleib hart: Diejenigen, die um Demokratie ringen und Wahlen respektieren, müssen zusammenhalten‘“, sagte Erdogan auf einer Pressekonferenz in Ankara.

Erdogan betonte, er finde die Entscheidung Trumps falsch, und äußerte die Zuversicht, dass Maduro dieses Problem überwinden werde.

„Als bei uns am 15. Juli (2016) ein Putschversuch vorgenommen wurde, hat Maduro uns sofort angerufen, obwohl ich ihn damals nicht kannte. Auf diese Weise haben wir einander kennengelernt. Dabei hat niemand von der EU bei uns angerufen. Wir haben das nicht vergessen. Wir wissen also, wer Demokrat ist und wer nicht“, fügte der türkische Präsident hinzu.