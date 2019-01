Nato begrüßt Maas’ Initiative zur Rüstungskontrolle-Konferenz

Die Nato hat die Idee des Bundesaußenministers Heiko Maas begrüßt, in Berlin eine Konferenz zur Rüstungskontrolle abzuhalten. Dies sagte der Chef der Militärallianz, Jens Stoltenberg, am Freitag.

„Wir begrüßen die Initiative des deutschen Außenministers Maas, eine Konferenz in Berlin zu veranstalten, um Fragen der Waffenkontrolle zu erörtern und einen Fortschritt zu erzielen“, sagte Stoltenberg im Anschluss an den Nato-Russland-Rat am Freitag.

Maas hatte zuvor für März eine Konferenz in Berlin zur Regulierung neuartiger Waffenarten angekündigt und russische Vertreter dazu eingeladen.

© Sputnik / Wladimir Astapkowitsch Präsentation der 9M729-Rakete: Maas kommentiert Briefing von Russlands Verteidigungsministerium

Der deutsche Außenminister bemüht sich um die Rettung des INF-Vertrags zwischen den USA und Russland. Bei seinem jüngsten Besuch in Moskau erklärte Maas, nur Russland könne das Abkommen retten, indem es Waffen vernichte, die gegen den Vertrag verstoßen.

Die russische Seite hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Rakete 9M729 nicht gegen den INF-Vertrag verstößt. Am Mittwoch hatte ein Briefing des russischen Verteidigungsministeriums stattgefunden, bei dem den ausländischen Militärattachés die Rakete gezeigt wurde.