Kosovo-Chef lädt Putin ein

Im November hatten sich die beiden in Paris - wohl erstmals - die Hände geschüttelt. Nun möchte sich der kosovarische Präsident Hashim Thaçi mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Priština, der Hauptstadt des Kosovo, treffen. Russland erkennt die Unabhängigkeit der 1999 von Serbien abgespalteten Provinz nicht an.