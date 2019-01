„Anshi“-Fußballer Ponce: Ich will, dass Venezuela ein Land der Freude wird

„Ich hoffe nur, dass die Situation so schnell wie möglich geregelt wird. Ich persönlich unterstütze keine der Parteien. Ich hoffe und wünsche, dass Venezuela wieder ein Land der Freude und ohne Nahrungsmittelprobleme wird, so wie es früher war, und dass es vor allem ein sicheres und friedliches Land wird. Ich bete zu Gott, dass die Situation so schnell wie möglich geregelt wird, damit unschuldige Menschen, die in einem freien Land leben wollen, nicht mehr sterben“, so Ponce gegenüber Sputnik.

© Sputnik / Sergei Guneev Krise in Venezuela: Maduro will mit Opposition reden

Am 21. Januar hatten in Venezuela Massenproteste gegen den derzeitigen Präsidenten Nicolás Maduro begonnen. Bei den während der Proteste erfolgten Zusammenstößen waren Menschen ums Leben gekommen. Der Oppositionsführer Juan Guaidó erklärte sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten. Die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Länder erkannten Guaidó unverzüglich als solchen an. Maduro, der im Januar seine zweite Amtszeit angetreten hatte, kündigte daraufhin einen Abbruch der Beziehung zu den USA an. Russland bekundete Maduro als dem legitimen Präsidenten Venezuelas seine Unterstützung.

