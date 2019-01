Österreichs Präsident: „USA behandeln die EU wie eine Kolonie“

„Die USA behandeln die EU in einer Weise, die an frühere Kolonialmächte erinnert“, erklärte Van der Bellen am Freitag in Wien.

Als Beispiel nannte er laut dem „Standard“ den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran und die Drohungen des US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell, gegen die im Bau befindliche Gaspipeline Nord Stream 2.

© AP Photo / Michael Sohn Kasus Richard Grenell: So viel Besatzungsoffizier steckt in einem US-Botschafter

Eine geeinte EU sei wichtig, betonte der Bundespräsident. Unter anderem, um gegen Gegner wie die USA und Russland bestehen zu können. Denn diese beiden Länder haben aus Sicht des Politikers kein Interesse an einer starken EU. Russland verhandle beispielsweise lieber mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten als mit der Union.

Zudem habe US-Präsident Donald Trump offenbar „das Interesse an Westeuropa“ verloren. Das zeige sich auch in seinem Umgang mit der Nato.

Als einer der drei großen globalen Wirtschaftsräume könne die Union „ruhig selbstbewusster“ auftreten, meint Van der Bellen. Europa müsse weltpolitikfähiger werden, forderte er ganz im Sinne von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Denn Europa sei die beste Idee gewesen, „die wir je hatten“.