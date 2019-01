Russische Botschafter: USA bedrohen Völkerrecht, Russland hält am INF-Vertrag fest

Die Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland und Österreich, Sergej Netschajew und Dimitrij Ljubinkij, haben angesichts des kommenden einseitigen US-Ausstiegs aus dem INF-Vertrag am Montag den Willen Russlands zur Zusammenarbeit bei der internationalen Rüstungskontrolle betont und massive Kritik an der Haltung der USA geäußert.