Merkel mit Fulbright-Preis für Friedensengagement ausgezeichnet

Die Preisverleihung fand am Montag in Berlin statt.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Zum achten Mal in Folge: „Forbes“ kürt Merkel zur mächtigsten Frau der Welt

In ihrer Dankesrede betonte sie: „Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel sind menschengemacht. Kriege und Krisen auch. Wir sollten also alles Menschenmögliche unternehmen, die Herausforderungen anzugehen“. Patriotismus heiße, eigene Interessen mit anderen Interessen zu denken.

Zudem warnte die Kanzlerin, dass es in vielen Ländern, auch in Deutschland, Populismus und ausgrenzenden Nationalismus gebe und das Denken in nationalen Einflusssphären zunehme. Damit würden völker- und menschenrechtliche Grundsätze zur Disposition gestellt. „Dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen“, so Merkel.

Zu den bisherigen Preisträgern der nach dem US-Senator J. William Fulbright benannten Auszeichnung zählen unter anderem Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, die ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und Bill Clinton sowie die Organisation „Ärzte ohne Grenzen”.