Trotz US-Sanktionen: Indien will Energiepartnerschaft mit Venezuela

„Wir wollen die Zusammenarbeit mit Venezuela ausbauen und werden alles tun, um sicherzustellen, dass Sanktionen bestimmter Länder unsere Energiesicherheit nicht beeinträchtigen”, sagte der Diplomat auf Journalisten-Nachfrage.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezuela: Generalstaatsanwalt beantragt bei Oberstem Gericht Ausreiseverbot für Oppositionschef Juan Guaido

Er fügte hinzu, Indien akzeptiere nur die vom UN-Sicherheitsrat eingeführten Einschränkungen. So sei die „prinzipielle Position” des Landes.

Am Mittwoch vergangener Woche begannen in Caracas Massenproteste gegen Venezuelas Staatschef, Nicolas Maduro. Der Vorsitzende des von der Opposition dominierten Parlaments des Landes, Juan Guaidó, erklärte sich am selben Tag zum Übergangspräsidenten. Die USA und eine Reihe anderer Länder erkannten ihn als solchen an und forderten vom venezolanischen Präsidenten Maduro, dessen Wahl sie als illegitim erachten, keine Gewalthandlungen gegen die Opposition zuzulassen.

US-Finanzminister Steven Mnuchin verkündete am Montag, Washington wolle als Reaktion auf den Machtkampf in Venezuela den dortigen staatlichen Ölkonzern PDVSA mit Sanktionen belegen. Somit solle das Firmenvermögen blockiert werden.