Venezuela: Ausreiseverbot und Kontensperre für Guaidó

Zudem entschied das Gericht, die Konten sowie andere Finanzinstrumente des Oppositionellen einzufrieren. Die Einschränkungen sollen gelten, solange gegen Guaidó ermittelt werde, hieß es im Gerichtsbeschluss.

© AP Photo / Fernando Llano Trotz US-Sanktionen: Indien will Energiepartnerschaft mit Venezuela

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Welche Ziele verfolgen USA in Venezuela?— Maduro liefert Erklärung <<<

Nach Angaben der Zeitung „El Nacional" stellten sich einige Richter des Obersten Gerichtshofes gegen diese Entscheidung. Das Gericht habe sein Urteil ohne vorangehende Debatte gefällt, was bei einigen Richtern Unzufriedenheit hervorgerufen habe. So habe die Richterin Marisela Godoy die Pressekonferenz verlassen, bei der die Entscheidung verkündet worden sei. Der Richter Danilo Mojica behauptete in einer Twitter-Mitteilung, der Gerichtsbeschluss widerspreche den Artikeln 99 und 102 des Gesetzes über den Obersten Gerichtshof.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Wie politisch darf eine Notenbank sein? Briten blockieren Venezuelas Gold<<<

Zuvor hatten die US-Behörden dem venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó den Zugang zu Konten der Regierung Venezuelas in US-Banken gewährt. Daraufhin beantragte die venezolanische Generalstaatsanwaltschaft ein Ausreiseverbot für Guaidó.