Schwarzenegger stärkt Kurz beim Kampf gegen Klimawandel den Rücken – und schenkt was

Am Dienstagnachmittag ist Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammengekommen. Besprochen wurden der Kampf gegen den Klimawandel sowie die Vorbereitung auf den für Mai anberaumten R20 Austrian Summit in Wien.

„Es ist schön, wieder in Österreich zu sein“, sagte Schwarzenegger bei dem Treffen und betonte, es sei sehr wichtig, dass sich jeder Einzelne in Sachen Klimawandel sowie Umweltverschmutzung engagiere. Kurz bedankte sich für den Einsatz des gebürtigen Steirers für Österreich sowie die Umwelt.

Ich habe mich gefreut, heute meinen Freund und großen Österreicher Arnold @Schwarzenegger in #Wien zu begrüßen. Am 28.5 werden wir wieder gemeinsam zum AustrianWorldSummit 2019 @R20_AWS für #Klimaschutz und #Nachhaltigkeit einladen. pic.twitter.com/u7nBUMypYd — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 29. Januar 2019

Dazu übergab Schwarzenegger dem Kanzler Kurz ein Paar Ski, die extra für den R20 Austrian Summit von der Firma Head produziert wurden. Head ist ein internationaler Sportartikelhersteller mit einer Niederlassung in Österreich. Mit dem Verkauf der Ski werden Projekte im Rahmen des Austrian Summits finanziert werden.

Der Kanzler bekannte sich klar zum Klimaschutz und soll sich anschließend mit Schwarzenegger zu einem privaten Gespräch zurückgezogen haben.

Der R20 Austrian Summit findet am 28. Mai zum dritten Mal statt. Der Gastgeber ist Arnold Schwarzenegger, der 2010 als Antwort auf den Klimawandel die Non-Profit-Organisation „SR20 Regions of Climate Action“ in Kooperation mit den Vereinten Nationen gegründet hatte.