US-Geheimdienstchef warnt vor iranischem Vergeltungsschlag gegen Israel

Der Direktor der nationalen Nachrichtendienste in den USA, Dan Coats, hat bei seinem Auftritt vor dem Nachrichtendienstausschuss des US-Senats davor gewarnt, dass Teheran auf israelische Luftangriffe auf angebliche iranische Ziele in Syrien mit einem Vergeltungsschlag reagieren kann.

Wir gehen davon aus, dass der Iran versucht, einen größeren bewaffneten Konflikt mit Israel zu vermeiden. Jedoch erhöhen israelische Angriffe, die iranische Verluste zur Folge haben, die Wahrscheinlichkeit einer konventionellen iranischen Vergeltung gegen Israel", sagte er.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN US-Aufklärung offenbart ihre Einschätzung zu Wahleinmischung, Cyberattacken, Atomwaffen

Der Iran betreibe weiterhin dauerhafte Militärbasen und Geschäfte in Syrien und möchte wahrscheinlich trotz israelischer Angriffe auf iranische Stellungen in Syrien ein Netzwerk schiitischer ausländischer Kämpfer im Lande unterhalten, so Coats.

Die Bemühungen des Iran, seinen Einfluss in Syrien zu konsolidieren und die Hisbollah zu bewaffnen, hätten israelische Luftangriffe gegen iranische Stellungen in Syrien ausgelöst, wie es erst im Januar 2019 der Fall gewesen sei, behauptete er. Diese Aktivitäten würden die „wachsende Besorgnis" der USA über eine langfristige Entwicklung des iranischen Einflusses in der Region sowie das Risiko einer Eskalation des Konflikts bekräftigen.

Die Äußerung des US-Geheimdienstchefs wurde vor dem Hintergrund der schwelenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran über die andauernden Luftangriffe der israelischen Armee getätigt, die auf angebliche iranische Militärstandorte in Syrien abzielen sollen. Als Gegenreaktion hatte Teheran seine antiisraelische Rhetorik intensiviert.