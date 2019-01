Guaidó erzählt von Geheimtreffen mit venezolanischen Militärs und Sicherheitskräften

Der Oppositionschef und selbst ernannte Interimspräsident Venezuelas, Juan Guaidó, hat in einem Gastbeitrag für die Zeitung „The New York Times“ von seinen geheimen Treffen mit Vertretern des Militärs und der Sicherheitskräfte berichtet sowie ihre Rolle bei dem Regierungswechsel betont.

Laut Guaidó haben er und andere Oppositionspolitiker im Rahmen ihrer „Roadmap zur Demokratie" drei strategische Einigungspunkte gefunden: „Das Ende der Usurpation, eine Übergangsregierung und freie Wahlen".

© AFP 2018 / Federico PARRA Zur Enthebung Maduros: Guaidó führt vertrauliche Verhandlungen mit Militärs

„Der Übergang erfordert die Unterstützung vonseiten der wichtigsten militärischen Kontingente", betonte er. „Wir hatten Geheimtreffen mit Mitgliedern der Streit- und der Sicherheitskräfte. Wir haben all jenen Amnestie offeriert, die nicht für schuldig an Verbrechen gegen die Menschlichkeit befunden werden".

Die Einstellung der militärischen Unterstützung für Maduro sei für den Regierungswechsel entscheidend. Zudem sei sich die Mehrheit der Dienstleistenden einig, dass das gegenwärtige Leiden des Landes untragbar sei, so Guaidó.

Die venezolanische Armee steht bislang fest hinter dem Präsidenten Maduro. Das Verteidigungsministerium Venezuelas hatte seine Unterstützung offiziell bestätigt, nachdem die USA und eine Reihe anderer Länder Guaidó als Interimsstaatschef anerkannt hatten. Die Aktivitäten der Opposition seien verbrecherisch und würden die Freiheit und Souveränität des Landes bedrohen, hieß es.

Am vergangenen Wochenende hatte der Militärattaché an der venezolanischen Botschaft in Washington, Oberst José Luis Silva, sich von Maduro losgesagt und in den Dienst des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó gestellt. Silva forderte seine Kollegen auf, seinem Beispiel zu folgen. Das venezolanische Verteidigungsministerium verurteilte diese Handlung und bezeichnete Silva als Verräter.