Moskau warnt: „Weißhelme“ bereiten neue Provokation in Syrien vor

„Ernsthafte Besorgnis lösen gelieferte Berichte aus, denen zufolge die Terroristen die Versuche nicht aufgeben, einen Chemiewaffeneinsatz gegen Zivilisten zu inszenieren. Laut vorhandenen Informationen hat eine Aktivistengruppe, die als pseudohumanitäre Organisation „Weißhelme“ in Verruf geriet, in mehreren Krankenhäusern von Idlib zur Durchführung von Dreharbeiten für derartige Provokationsaktionen die Ausstattung vorbereitet“, so Sacharowa bei ihrem heutigen Briefing.

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Syrien schickte 750 entlarvende Briefe über „Weißhelme“ an Uno – Ohne Antwort

Außerdem sagte sie, dass sich die Spannungen um die Deeskalationszone von Idlib nicht legen würden. „Die Kämpfer der Nusra-Allianz, Haiʾat Tahrir asch-Scham, beschießen täglich die nahliegenden Ortschaften und vergrößern nahe der Trennungslinie zu den syrischen Regierungskräften aktiv ihre Kräfte.“

Die „Weißhelme“ präsentieren sich als Beschützer der Zivilbevölkerung in Syrien ohne politische Agenda. Der Organisation wird jedoch vorgeworfen, inszenierte Videos aus Syrien zu verbreiten: So haben syrische Journalisten mehrere Aufnahmen gezeigt, auf denen die „Rettungskräfte“ mit Waffen und in Militäruniform zu sehen sind. Das russische Außenministerium bezeichnete die Tätigkeit der „Weißhelme“ als Teil der Verleumdungskampagne gegen die syrische Regierung.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, hatte berichtet, dass Mitglieder der Weißhelme neue Provokationen mit dem Einsatz chemischer Waffen in Syrien vorbereiten und den Bewohnern die Teilnahme an Dreharbeiten im Austausch für Lebensmittel anbieten würden.