„Wenig Ahnung von Pressefreiheit“ – Seibert zu russischer Kritik an deutschen Medien

Als “abwegige Behauptung” bezeichnete Regierungssprecher Steffen Seibert den Vorwurf der russischen Außenamtssprecherin Maria Sacharowa, deutsche Medien würden, unterstützt von der Bundesregierung, eine gezielte Kampagne gegen RT und Sputnik fahren. „Wer solche abwegigen Behauptungen in die Welt setzt, der hat wenig Ahnung von Deutschland und wenig Ahnung von der Pressefreiheit. Oder er will bewusst Deutschland in ein schiefes Licht rücken. So oder so: Ich weise diese Behauptungen entschieden zurück", so Seibert. Die Bundesregierung achte die Pressefreiheit und unabhängige Medien übten sie Tag für Tag aus.

Sacharowa hatte in ihrer wöchentlichen Pressekonferenz am Donnerstag von einer orchestrierten Kampagne gegen RT Deutsch und Sputnik gesprochen und dabei explizit „Bild“, „Deutsche Welle“ und „t-online“ genannt, die die Verfolgung der russischen Auslandsmedien mit staatlicher Unterstützung betreiben würden.

Keine Einsicht bei deutschen Medienvertretern und dem DJV

Für den Deutsche Journalistenverband (DJV) sind die Vorwürfe unbegründet. DJV-Vorsitzender Frank Überall sieht darin eine Reaktion darauf, dass RT Deutsch momentan um eine Sendelizenz in Deutschland kämpfen muss. In einer Pressemitteilung des DJV vom 11. Januar 2019 hatte Überall RT Deutsch als „Propagandainstrument des Kreml“ bezeichnet, das mit „Desinformation Politik zu machen versucht“. RT habe immer wieder Geschichten erfunden oder Ereignisse einseitig dargestellt. „Eine Rundfunklizenz für Propagandasender darf es nicht geben“, so der DJV-Vorsitzende.

Auch bei den Reportern ohne Grenzen reagierte man verständnislos. Von einer Verfolgung russischer Medien in Deutschland könne keine Rede sein, sagte Sprecher Christian Mihr.

"RT und Sputnik sind keine unabhängigen Medien, sondern Nachrichtenkanäle des russischen Staates, die mit dem Ziel gegründet wurden, einem internationalen Publikum die russische Sichtweise der Welt zu vermitteln. Insofern kann man es nicht als 'Verfolgung' oder 'russophob' bezeichnen, wenn ‚Bild' oder ‚t-online‘ diesen Medien ihre Unabhängigkeit von der russischen Regierung absprechen. 'Bild' und ‚t-online‘ dürfen in Deutschland im Übrigen unabhängig von staatlicher Einflussnahme berichten, genauso dürfen das auch die russischen Auslandsmedien in Deutschland tun."

Inzwischen hat der Chefredakteur von t-online, Florian Harms, die Vorwürfe ebenfalls von sich gewiesen. "Selbstverständlich sind wir weder staatlich gesteuert noch 'verfolgen' wir russische Medien.“ Sein Medium berichte unabhängig und gründlich, zugleich aber kritisch über den Einfluss der russischen Medien und des russischen Staates in Deutschland.

BILD-Redakteur Julian Röpcke in seinem Element

Wie immer, wenn es darum geht, gegen Russland zu wettern, ist BILD-Redakteur Julian Röpcke auch diesmal zur Stelle. Auf seinem Twitter-Kanal teilt er beinahe täglich negative, oft tendenziöse Nachrichten und Äußerungen bezüglich Russland. „Herzlichen Glückwunsch an @mfa_russia zur heutigen Präsenz Ihres Chefs auf Seite 1 von Deutschlands meist verkaufter Zeitung“, ätzt Röpcke in gewohnter Manier als er den russischen Außenminister als „Verlierer“ präsentiert.

​Aber gleich von “Kampagne” oder “Verfolgung” sprechen? Nein, so sieht ausgewogener Journalismus in Deutschland aus.