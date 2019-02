Brexit: Zeitung berichtet über geheimen Evakuierungsplan für Königin Elizabeth

Laut dem Zeitungsbericht soll bereits zu Zeiten des Kalten Krieges, als man in Großbritannien einen Atombombenangriff seitens der UdSSR befürchtete, ein geheimer Evakuierungsplan existiert haben. Allerdings sei „der Plan in den letzten Wochen geändert“ worden – wegen des zunehmenden Risikos eines EU-Austritts ohne einen entsprechenden Deal mit der Union.

Notfalls solle die Königin aus London „an einen geheimen Ort“ gebracht werden, hieß es.

Großbritannien soll in weniger als zwei Monaten aus der Europäischen Union austreten: an 29. März. Indes ist es dem Parlament und der Regierung noch nicht gelungen, sich über die Austrittsbedingungen aus der EU zu einigen.

Das britische Parlament hatte am 15. Januar gegen den Brexit-Deal der Premierministerin Theresa May gestimmt und auch am 29. Januar die von ihr vorgeschlagenen nächsten Schritte beim Brexit nicht befürwortet.

Brüssel betrachtet indes den bereits erreichten Brexit-Deal mit Großbritannien als den besten, den es überhaupt geben könne und lehnt Nachverhandlungen hierzu mit London ab.