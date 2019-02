Trump zu Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan: Baldige Rückkehr möglich

„Wir werden (nach Syrien und Afghanistan – Anm. d. Red.) zurückkehren, wenn es nötig sein sollte. Wir haben sehr schnelle Flugzeuge, wir haben sehr gute Frachtjets. Wir können sehr bald zurückkehren“, so Trump.

Der US-Präsident teilte ferner mit, dass US-Aufklärungseinheiten auch nach dem Rückzug der amerikanischen Truppen in Afghanistan bleiben werden.

Er wolle außerdem notwendige Maßnahmen ergreifen, wenn sich in diesem Land neue Gruppierungen bilden sollten, sagte Trump. Er merkte zugleich an, die USA planen nicht, wie im vergangenen Jahr, 51 Milliarden Dollar bereitzustellen, was eine unglaublich hohe Summe sei.

Wie der US-Staatschef zuvor geäußert hatte, sei er bereit, die Truppen aus Afghanistan abzuziehen, wenn Friedenvereinbarungen zur Regelung in diesem Land erzielt werden sollten.