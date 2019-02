Russische Militärpolizei erweitert ihr Präsenzgebiet in Syrien

Die russische Militärpolizei in Syrien hat ihren Streifendienst nordöstlich von Manbidsch in der Provinz Aleppo fortgesetzt, den Ort Tell Rifaat erreicht und damit ihr Präsenzgebiet erweitert. Dies teilte der Chef der Hauptverwaltung der Militärpolizei des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Wladimir Iwanowski, mit.