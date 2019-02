Türkei und Russland einigen sich über Manbidsch-Roadmap – Erdogans Sprecher

„Die Roadmap zu Manbidsch hätte schon lange umgesetzt werden müssen. Eine Verzögerungstaktik bringt niemanden Nutzen. Ihre möglichst schnelle Realisierung durch die zwei Nato-Verbündeten wird sowohl unseren Beziehungen als auch der Stabilisierung in Syrien nützlich sein. Wir haben mit den Russen vereinbart, dass diese Roadmap so umsetzt werden muss, wie wir sie mit den Amerikanern besprochen haben“, so Kalin.

© Sputnik / Michail Voskresensky Türkei tritt gegen Kontrolle von Damaskus über Manbidsch auf

Ihm zufolge wird dieses Thema auch in einer für den 5. Februar in Washington anberaumten Sitzung der amerikanisch-türkischen Arbeitsgruppe zu Syrien zur Sprache gebracht werden.

Ende Dezember hatten die kurdischen Selbstverteidigungskräfte nach einer Vereinbarung mit der syrischen Regierung den Bezirk Manbidsch in der Provinz Aleppo im Norden Syriens verlassen und die Kontrolle über das Gebiet der syrischen Armee übergeben.

© REUTERS / Rodi Said Türkei und USA vereinbaren Abzugsplan der kurdischen YPG aus syrischem Manbidsch

Anfang Juni hatten Ankara und Washington einen gemeinsamen Vorgehensplan, eine sogenannte „Road Map“, zur Stabilisierung der Lage im nordsyrischen Manbidsch ausgehandelt. Im Juni 2016 hatten kurdische Verbände die Stadt von den Terroristen des IS* befreit.

Laut der Vereinbarung zwischen den USA und der Türkei sollen die kurdischen Milizen aus der Stadt abgezogen werden. Ankara stuft die syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation ein.

Damaskus tritt entschieden gegen die Präsenz der Türkei und der USA in Manbidsch auf. Laut dem syrischen Außenministerium verstößt diese Präsenz gegen UN-Resolutionen.

* Als Terrororganisation in Russland verboten