US-Senat gegen Truppenabzug, Germania pleite, humanitäre Hilfe für Venezuela

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

US-Senat gegen Abzug der Truppen

US-Präsident Trump hat mit seiner Syrien- und Afghanistanpolitik eine Niederlage erlitten. Der Senat in Washington sprach sich mit 70 zu 26 Stimmen für eine Initiative aus, die sich gegen einen Abzug von US-Truppen aus beiden Ländern richtet. Eingebracht wurde der Antrag vom republikanischen Mehrheitsführer McConnell. Darin heißt es, die Terrormiliz IS und Extremisten von Al-Kaida stellten weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für die USA dar. Ein überstürzter Abzug amerikanischer Truppen könnte es Terroristen erlauben, sich neu zu formieren.

Germania beantragt Insolvenz

Die Fluggesellschaft Germania hat beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz beantragt. Das teilte das Unternehmen in der Nacht mit. Der Flugbetrieb wurde sofort eingestellt. Germania-Geschäftsführer Balke erklärte, es sei nicht gelungen, einen kurzzeitigen Liquiditätsbedarf zu decken. Balke betonte, es tue ihm leid für die Mitarbeiter, die ihr Bestes für einen zuverlässigen Flugbetrieb getan hätten, auch in den zuletzt angespannten Wochen.

Merkel warnt vor Risiken durch Künstliche Intelligenz

Kanzlerin Angela Merkel hat vor den Risiken eines gläsernen Menschen beim unkontrollierten Einsatz Künstlicher Intelligenz gewarnt. Der Mensch müsse die Oberhand behalten. Was wir tun, müsse dem Menschen dienen, sagte Merkel heute bei einer Diskussion mit Studenten der japanischen Elite-Universität Keio in Tokio. Man werde eines Tages sicherlich Gedanken lesen können, sagte Merkel. Das könne Menschen helfen, die nicht sprechen können. Doch wenn von allen Menschen alle Gedanken gelesen werden können, müsse man sich die Frage stellen ob man das auch wolle.

Umstrittener Stellvertreter wird Nachfolger

Nach dem Ausscheiden seines skandalumwitterten Innenministers Ryan Zinke will US-Präsident Donald Trump dessen umstrittenen Stellvertreter David Bernhardt zum Nachfolger machen. Umweltschützer protestierten umgehend gegen Trumps Wahl. Die Washington Post beschrieb Bernhardt als einen erfahrenen Lobbyisten, der die Bemühungen der Regierung vorangetrieben habe, Öl- und Gasbohrungen auszuweiten.

Humanitäre Hilfe für Venezuela

Angesichts der tiefen Krise in Venezuela will Kanada humanitäre Hilfe in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Euro leisten. Das kündigte Kanadas Premierminister Justin Trudeau bei einem Treffen der sogenannten Lima-Gruppe an.