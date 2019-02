Beitrittsprotokoll wird unterzeichnet: Mazedonien soll das 30. Nato-Land werden

Die Mitgliedsstaaten der Nato unterzeichnen am heutigen Mittwoch in Brüssel das Beitrittsprotokoll für Mazedonien. Das Dokument muss im Anschluss noch von jedem Staat ratifiziert werden. Bedingung für die Aufnahme in die Militärallianz war es, den Namen der ehemaligen jugoslawischen Republik zu ändern.