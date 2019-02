Der Generalstabschef des Militärausschusses der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit (OVKS), Generaloberst Anatoli Sidorow, hat erklärt, dass die USA planen, modernisierte Waffen in Europa zu stationieren. Auch entsprechende Fristen erwähnte er.

„Den Fokus der USA auf eine weitere Zuspitzung der internationalen Lage bezeugt das Ende 2018 verabschiedete Programm zur Serienproduktion modernisierter Fliegeratomsprengkörper“, präzisierte er bei dem heutigen Briefing.

Sidorow fügte hinzu, dass derzeit circa 200 nichtgelenkte Fliegerbomben der vorigen Generation in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien und der Türkei gelagert würden. Washington plane, diese Luftstützpunkte mit neuen Modellen auszustatten.

„Dabei ist die Vorbereitung des Personals der Streitkräfte von den angegebenen Ländern durch amerikanische Spezialisten ein direkter Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag (NVV)“, sagte er.

Die Verlegung der modernisierten Waffen soll Sidorow zufolge bereits in der ersten Hälfte 2020 beginnen.

Darüber hinaus planen die USA laut ihm in diesem Jahr zusätzliche Bodentruppenformationen sowie die Entsendung von Cyber-Einheiten nach Osteuropa.

Der Atomwaffensperrvertrag, auch Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen oder Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), ist ein internationales Abkommen, das das Verbot der Verbreitung und die Verpflichtung zur Abrüstung von Kernwaffen sowie das Recht auf „friedliche Nutzung“ von Kernenergie zum Gegenstand hat.

Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit ist ein von Russland geführtes internationales Militärbündnis. Die Mitglieder sind Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Tadschikistan und Weißrussland.