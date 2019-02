Kabinett stimmt der Reform des Paragrafen 219a zu – Linke und Grüne unzufrieden

Will sich die Patientin näher über den Schwangerschaftsabbruch informieren, können die Ärzte sie an Behörden, Beratungsstellen und Ärztekammern verweisen, wo auch Listen mit Ärzten und Krankenhäusern, die Abbrüche vornehmen, ausliegen sollen. Darüber hinaus soll die Anti-Baby-Pille künftig zwei Jahre länger von den Krankenkassen bezahlt werden, bis zum 22. Geburtstag der Frauen.

Schon im Vorfeld hat es heftige Kritik an dem von der Großen Koalition vorgelegten Kompromissvorschlag gegeben. Auch nach der Zustimmung durch das Kabinett zeigen sich Abgeordnete der Grünen und Linken unzufrieden. Der Kompromiss sei keine Verbesserung, sondern ein restriktiver Gesetzentwurf, twittert Grünen-Politikerin Ulle Schauws.

Kompromiss ist keine Verbesserung sondern restriktiver Gesetzentwurf. Rechtssicherheit+Klarheit fehlen. Regierung misstraut+stigmatisiert Frauen und Ärzt*innen weiter. Lehnen wir @GrueneBundestag ab.Wir fordern Streichung #219a aus StGB. Mehrheit gibt es! https://t.co/eJg8wV2VoQ pic.twitter.com/QQG6SslikL — Ulle Schauws ❕ (@ulle_schauws) 6. Februar 2019

​Von einer „Entmündigung der Frauen“ schreibt Cornelia Moehring (Linke).

​Auch innerhalb der SPD unterstützen längst nicht alle Abgeordneten das Vorhaben. So zitiert die „Zeit“ mit Verweis auf die „Passauer Neue Presse“ zwei SPD-Politikerinnen, die sich klar gegen die Reform des Paragrafen 219a stellen. In dieser Form sei der Paragraf 219a weiterhin „eine Gängelung von Frauen, Ärztinnen und Ärzten“, sagt etwa Maria Noichl, Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. "Ich habe mich in dieser Frage immer klar positioniert: Politik sollte sich an der Mehrheit ausrichten. Und die Mehrheit sind nun mal Frauen", wird ihre Parteikollegin Hilde Mattheis zitiert, die schon im Vorfeld angekündigt habe, gegen den Gesetzentwurf zu stimmen.