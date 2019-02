Venezolanische Krise, Nato will INF-Abrüstungsvertrag retten, Salas Leiche geborgen?

Trump wirbt wieder um Grenzmauer +++ Nato-Generalsekretär will INF-Abrüstungsvertrag retten +++ Mindestens zwei Tote nach Wohnhauseinsturz in Istanbul +++ Leiche aus Flugzeug geborgen +++ Rätselhafter Gestank in Hamburgs Straßen – Viele Notrufe +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Suche nach Ausweg aus venezolanischer Krise

Inmitten des eskalierenden Machtkampfs zwischen dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó wollen Europäer und Lateinamerikaner gemeinsam nach einem Ausweg aus der Krise suchen. Heute treffen sich in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo Vertreter der sogenannten Kontaktgruppe zu ersten Gesprächen.

Nato-Generalsekretär will INF-Abrüstungsvertrag retten

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will den INF-Abrüstungsvertrag für atomar bestückte Mittelstreckenwaffen durch die Einbeziehungen weiterer Staaten noch retten. Die USA hatten den Vertrag am Freitag vergangener Woche aufgekündigt, Russland setzte ihn einen Tag später aus. Beide werfen sich gegenseitig vor, die Bestimmungen verletzt zu haben. Das Abkommen aus dem Jahr 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion untersagt den Bau und Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Raketen oder Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern.

Mindestens zwei Tote nach Wohnhauseinsturz in Istanbul

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sechs wurden bis zum frühen Morgen gerettet, wie regierungsnahe Medien berichteten. In dem Haus sollen 43 Bewohner registriert gewesen sein. Wie viele Bewohner zum Zeitpunkt des Einsturzes zu Hause waren, ist noch unklar.

Leiche aus Flugzeug geborgen

Die vor wenigen Tagen im abgestürzten Flugzeug des vermissten argentinischen Fußballers Emiliano Sala entdeckte Leiche ist geborgen worden. Das bestätigte die britische Flugunfallbehörde. Die Behörde habe aber nicht mitgeteilt, um wen genau es sich bei der Leiche handele. Sala wollte am 21. Januar von Frankreich aus zu seinem neuen Verein nach Wales fliegen. Beim Flug über den Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine mit dem Fußballer und seinem Piloten aber von den Radarschirmen.

Rätselhafter Gestank in Hamburgs Straßen – Viele Notrufe

Ein rätselhafter Gestank in Hamburgs Straßen hat in der Nacht einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Seit den Abendstunden wählten viele Hamburger den Notruf und meldeten einen beißenden Geruch in der Luft, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte machten sich mit speziellen Messfahrzeugen auf den Weg in den Hamburger Osten. Ohne die Quelle des üblen Geruchs gefunden zu haben, kehrte die Feuerwehr am frühen Morgen in die Wachen zurück.