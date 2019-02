Clinton über Abrüstungsvertrag: Trump machte Putin ein Geschenk

„Das Letzte, was die Welt jetzt braucht, ist ein Atom-Wettrüsten“, äußerte Clinton während ihres Auftritts an der Georgetown Universität in Washington. Dabei betonte sie, dass die USA angeblich über Bilder verfügen, die beweisen würden, dass Moskau den Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme verletzt habe.

Darüber hinaus behauptete Clinton, dass Russland nun „voranschreiten und noch mehr dieser“ Waffen entwickeln werde.

Nach der Kündigung des Vertrags gebe es für die Welt nach Meinung der Politikerin nun einige düstere Aussichten. Sie sprach von steigender Unberechenbarkeit und der Gefahr, die entstehen könnte, wenn mehr Raketen und Waffen aller Art, vor allem aber nukleare, in Europa stationiert werden.

“I think it’s a gift to Putin,” @HillaryClinton on Trump pulling out of INF strategic arms treaty. @GUPolitics @georgetownsfs. pic.twitter.com/S9tjLXDPxg — Michelle Jaconi 💥 (@jaconi) 6. Februar 2019

​Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am vergangenen Samstag angekündigt, dass Russland seine Teilnahme am INF-Vertrag aussetze – als Antwort auf das ähnliche Vorgehen der USA. Nach russischen Angaben halten sich die USA seit fast 20 Jahren de facto nicht mehr an den Abrüstungsvertrag.

Washington hat die Einhaltung der Verpflichtungen zum INF-Vertrag ab dem 2. Februar ausgesetzt und als Grund dafür angegeben, Russland verletzte systematisch die Vertragsbedingungen.