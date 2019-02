Nun bestätigt: Paris stellt sich bei Nord Stream 2 tatsächlich gegen Berlin

Frankreich will die Änderungen der Gasdirektive der EU unterstützen, welche Auswirkungen auf die Gaspipeline Nord Stream 2 haben werden. Dies teilte das Außenministerium in Paris am Donnerstag mit. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ vom plötzlichen Sinneswandel der Franzosen in Bezug auf die Gasleitung berichtet.