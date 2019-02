Merkel glaubt an Brexit-Lösung ohne Öffnung von Austrittsabkommen

Ein geordneter EU-Austritt Großbritanniens kann laut Bundeskanzlerin Angela Merkel ohne das Aufschnüren des dafür vereinbarten Vertrags erreicht werden. Das berichtet am Donnerstag die Nachrichtenagentur Reuters.

Es gebe immer noch ausreichend Zeit, um bis zum Austrittsdatum, dem 29. März, eine Lösung zu finden, erklärte demnach Merkel am Donnerstag bei einem Besuch in der Slowakei.

Sie fügte hinzu, alle Seiten hätten Interesse daran, einen ungeregelten Austritt zu verhindern. Deshalb sei es auch die Pflicht der EU, dazu beizutragen.

Wie die Kanzlerin anschließend betonte, setze dies aber voraus, dass Großbritannien „möglichst klar sagt”, was es will. Für die EU sei der Schutz der Integrität vom EU-Binnenmarkt sowie die Interessen des EU-Mitglieds Irland wichtig.

Man könne auch Lösungen finden, ohne dass man das Austrittsabkommen wieder öffne. „Das steht für uns nicht auf der Tagesordnung”, so Merkel.

Die britische Premierministerin, Theresa May, spricht am Donnerstag in Brüssel mit Spitzenvertretern der EU über den Brexit.