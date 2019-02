Moskau wird Stationierung von US-Raketen in Baltikum verhindern - Außenministerium

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag wurde Rjabkow gefragt, was Russland unternehmen wird, falls US-Raketen in den baltischen Ländern, und zwar in Estland, stationiert werden sollen. „Ich werde alles tun, damit das nie passiert", erwiderte er.

Diejenigen, die in Russland für die Außenpolitik, Rüstung und Sicherheit zuständig seien, würden „als ein geeintes Team" arbeiten, um eine Situation auszuschließen, die „das Scheitern von alledem bedeuten würde, was jahrzehntelang den Kern des Begriffs ‚europäische Sicherheit‘ darstellte", ist Rjabkow überzeugt.

Zuvor hatte die US-Vizeaußenministerin Andrea Thompson bekanntgegeben, das Pentagon werde die Frage der europäischen Stationierung der zuvor vom INF-Vertrag verbotenen Raketen nach Konsultationen mit den europäischen Partnern lösen.