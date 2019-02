Popularität von Trump auf Rekordtief – Umfrage

Die Umfrage wurde vom 1. bis 31. Januar dieses Jahres in den USA durchgeführt, daran haben mehr als 156.000 Menschen teilgenommen.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Aufrüstung auf Hochtouren: USA bauen Flugzeugträger-Flotte wie im Kalten Krieg<<<

Den Ergebnissen zufolge stimmen nur 40 Prozent der Befragten der Politik von Trump zu. 55 Prozent hingegen haben Unzufriedenheit über seine Handlungen geäußert. Darüber hinaus fiel auch die Ablehnung für Trump unter den Demokraten und Personen, die keine der beiden Parteien in den USA unterstützen, auf ein Rekordtief — 88 Prozent beziehungsweise 56 Prozent missbilligen Trumps Politik.

Zusammenhängen könnten die schlechten Zustimmungswerte für den US-Präsidenten unter anderem mit dem längsten „Shutdown“ in der Geschichte der USA, der erst nach 35 Tagen beendet wurde. Trump hatte am 26. Januar eine vom Senat und vom Repräsentantenhaus gebilligte Vereinbarung unterzeichnet und ließ damit von seiner Forderung ab, dass der Kongress Finanzmittel für eine Mauer an der Grenze der USA zu Mexiko zur Verfügung stellen müsse.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Pompeo: USA werden Russlands Dominanz im Nahen Osten nie zulassen<<<