Kontaktgruppe will freie Wahlen in Venezuela, Toter nach Fenstersturz

+++ Internationale Kontaktgruppe fordert freie Wahlen in Venezuela +++ Fünf Tote bei Wohnhausbrand in Rheinland-Pfalz +++ Leiche von Fußballer Sala identifiziert +++ Mann stürzt bei Brand in Rüsselsheim aus Fenster und stirbt +++ Verfolger von Sängerin Rihanna erhält Bewährungsstrafe +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

Internationale Kontaktgruppe fordert freie Wahlen in Venezuela

Der internationale Druck auf Venezuelas Präsident Maduro steigt weiter. Die Kontaktgruppe aus mehreren europäischen und lateinamerikanischen Staaten hat erneut eine vorgezogene Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Land verlangt. Die Gruppe der Außenminister rief nach Beratungen in Uruguays Hauptstadt Montevideo zu einer friedlichen, demokratischen und rein venezolanischen Lösung der Staatskrise auf.

Fünf Tote bei Wohnhausbrand in Rheinland-Pfalz

Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im rheinland-pfälzischen Lambrecht sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Es seien keine Kinder dabei, sagte ein Polizeisprecher heute Morgen. Nähere Informationen zu den Toten konnte er noch nicht geben. Das Feuer war am Donnerstag um 23.30 Uhr ausgebrochen. Die Ursache des Feuers im Landkreis Bad Dürkheim ist noch unklar.

Leiche von Fußballer Sala identifiziert

Gut zwei Wochen nach dem Absturz seiner Propellermaschine ist die Leiche des argentinischen Fußballprofis Emiliano Sala identifiziert worden. Eine Obduktion des aus dem Wrack geborgenen Körpers räumte letzte Zweifel aus, wie die englische Polizei mitteilte. Salas Angehörige seien – ebenso wie die Familie des Piloten – informiert worden. Sala hatte von Frankreich aus zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen wollen. Über dem Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine des Fußballers und seines Piloten plötzlich von den Radarschirmen.

Mann stürzt bei Brand in Rüsselsheim aus Fenster und stirbt

Ein 39-Jähriger ist in Rüsselsheim laut Polizei mutmaßlich aufgrund eines Brandes aus dem dritten Stock eines Hauses gesprungen und gestorben. Ein neun Jahre altes Mädchen kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Im ersten Stock des Mehrfamilienhauses in Hessen war nach den Angaben der Polizei am Abend ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde der 39-Jährige leblos neben dem Wohnhaus gefunden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Verfolger von Sängerin Rihanna erhält eine Bewährungsstrafe

Nach dem Einbruch in ein Haus der R&B-Sängerin Rihanna ist ein 27-jähriger Mann in Kalifornien zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er darf sich zehn Jahre lang der Sängerin nicht nähern. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, müsse er zudem drei Monate lang ein Überwachungsgerät tragen und sich einem Programm für psychisch Kranke unterziehen. Bei Verstoß gegen die Auflagen drohen mehr als vier Jahre Haft.