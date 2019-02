USA planen bis Ende April vollständigen Truppenabzug aus Syrien – WSJ

Quellen legten gegenüber dem Blatt offen, dass wenn das Weiße Haus seinen Plan nicht ändere, ein erheblicher Teil der Streitkräfte Syrien bis Mitte März verlassen würde. Ein vollständiger Truppenabzug würde dabei bis Ende April vollzogen.

„Von den USA unterstützte Kämpfer sind bereit, die verbliebenen Hochburgen des Islamischen Staates* in den kommenden Tagen zu erobern. Die US-Armee lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass in den folgenden Wochen der Abzug der Streitkräfte erfolgt“, hieß es im Artikel.

Wall Street Journal “ verwies außerdem darauf, dass der gegenwärtige Abzugsplan keinen Schutz für die kurdischen Partner der USA im Kampf gegen die Terroristen vorsehe.

Seit 2014 führen die USA und ihre Verbündeten eine Operation gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien und im Irak. In Syrien agieren sie ohne Genehmigung der Regierung in Damaskus.

Im Dezember kündigte US-Präsident Donald Trump den Abzug der Truppen aus Syrien an.

*„Islamischer Staat”, auch Daesh – als Terrororganisation in Russland verboten