Scholz: Deutschland für harten Brexit gewappnet

In einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Bloomberg in London am Freitag teilte Scholz mit, dass die Bundesrepublik für einen harten Brexit, bei dem die Briten ohne Vereinbarung aus der Europäischen Union austreten würden, gewappnet sei.

Der deutsche Finanzminister rechnet unter anderem fest damit, dass viele Finanzdienstleister nach dem Austritt Londons die britische Insel verlassen und in die EU umziehen würden.

Scholz zufolge hat niemand erwartet, dass knapp zwei Monate vor dem geplanten Brexit am 29. März noch immer nicht klar sein sollte, wie der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU von statten gehen wird. Am Ende müsse jedoch eine Lösung gefunden werden, wobei es im Interesse sowohl Großbritanniens als auch der EU sei, dass ein Brexit-Vertrag abgeschlossen werde, so der SPD-Politiker.

© AFP 2018 / Alastair Grant / POOL Merkel glaubt an Brexit-Lösung ohne Öffnung von Austrittsabkommen

Der Hauptstreitpunkt beim Brexit-Vertrag liegt in der Frage der Grenzabwicklung zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Scholz zufolge ist die Grenzfrage, angesichts des beigelegten Nordirland-Konflikts, eine Frage des Friedens, und hier bedarf es einer guten Lösung.

Am Dienstag war berichtet worden, dass die britische Regierung im Zusammengang mit einem ungeordneten Brexit Vorkehrungsmaßnahmen gegen einen möglichen Zusammenbruch der Lieferketten angekündigt hätte. In diesem Fall wolle Großbritannien die Lkws aus der EU ohne zusätzliche Genehmigung die Grenzen passieren lassen.

