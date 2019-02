Estland will Überwachungstürme an Grenze zu Russland

Laut Belitšev, der das Büro für integrierten Grenzschutz leitet, werden die neuen Systeme eine genaue Beobachtung im Radius von 16 Kilometern ermöglichen.

Dank den modernen Überwachungsmöglichkeiten könnten Grenzschutzbeamte in Gebiete geschickt werden, in denen Fischer in Not geraten seien oder rechtswidrige Aktivitäten entdeckt würden, sagte er gegenüber Sputnik.

© AFP 2018 / PATRIK STOLLARZ Deutsche Waffen wieder an Russlands Grenze – Bundeswehr-„Eurofighter“ im Einsatz

Estland plane, Gefahrenmelde- und Überwachungsanlagen entlang des Flusses Narva zu stationieren. Insgesamt sollen 18 Türme an dem Fluss aufgestellt werden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Baltische Länder erlauben Nato-Partnern Niedrigflüge über ihren Territorien<<<

Die russisch-estnische Grenze ist 338 Kilometer lang, mehr als ein Drittel (135 Kilometer) davon macht die Landgrenze aus. Zunächst soll ein 23,5 Kilometer langer Abschnitt mit Technik ausgestattet werden. Ende Januar hatte das Polizei- und Grenzschutzamt eine entsprechende Ausschreibung gemacht.

Der Ausbau der Grenze zu Russland, den Estland bis zum Jahr 2026 abschließen will, sieht unter anderem die Errichtung eines 90 Kilometer langen und 2,5 Meter hohen Grenzzauns sowie den Einsatz von Drohnen vor.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Die Esten haben es endlich begriffen: Für die Amerikaner sterben — nicht umgekehrt <<<