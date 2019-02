So bewerten die USA Russlands Rolle bei der Konfliktlösung in Afghanistan

Die USA begrüßen laut dem US-Sonderbeauftragten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, Russlands positive Rolle bei der Beilegung des Konfliktes in Afghanistan und der Förderung des innerafghanischen Dialogs.

„Wir begrüßen die positive Rolle Russlands, das zur Versöhnung und zur friedlichen Regelung sowie zum innerafghanischen Dialog beiträgt“, sagte er in einer Rede im Friedensinstitut in Washington.

Khalilzad hat nach eigenen Worten seinen Partnern mehrmals gesagt, er wolle nicht „die Diplomatie zur Förderung des Friedens in Afghanistan monopolisieren“.

„Wir wollen ein Friedensabkommen in Afghanistan. Wir wollen, dass dem Krieg ein Ende gesetzt wird“, fügte der Diplomat hinzu.

Ihm zufolge begrüßen die USA die Anstrengungen aller, die bei der Erreichung dieser Ziele helfen wollen.

Zuvor hatte der Leiter der Zweiten Asien-Abteilung im russischen Außenministerium, Samir Kabulow, gegenüber Sputnik erklärt, es gebe eine Annäherung in den Positionen Russlands und der USA in der Afghanistan-Regelung. Ihm zufolge ist Washington klar, dass Moskau in den Prozess einsteigen muss.

Wie die Agentur Reuters mit Verweis auf die Taliban mitteilte, seien die Gespräche zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban in Katar wohl erfolgreich verlaufen.

Die Seiten hätten den Abzug der ausländischen Truppen innerhalb von 18 Monaten aus Afghanistan vereinbart. Dies würde das Ende des längsten Krieges der USA bedeuten.