Russischer Botschafter zu möglichen Folgen des US-Vorgehens für Israel und Libanon

Der russische Botschafter im Libanon, Alexander Sassypkin, hat am Samstag in einem Sputnik-Gespräch die Möglichkeiten für den Ausbruch eines neuen libanesisch-israelischen Krieges sowie die USA-Versuche eingeschätzt, die Lage im Nahen Osten mittels eines Drucks auf den Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz zu destabilisieren.

„In Bezug auf eine Konfrontation zwischen Israel und dem Libanon kann nichts vorausgesagt werden. Die ganze Region steht am Scheideweg. Die Völker fordern eine Regelung der existierenden Krisen, eine Rückkehr zum friedlichen Leben, eine Entwicklung der Zusammenarbeit. Die Entfachung neuer Konflikte durch die Amerikaner stellt eine negative Alternative dar. Darin können erneut viele Länder und ethnisch-konfessionelle Kräfte verwickelt werden“, sagte Sassypkin.

© AFP 2018 / Hussein Malla Libanons Präsident: „Das ist Israels Plan für Nahost“

Die Lage in der ganzen Region wird ihm zufolge eine wichtige Rolle beim möglichen Ausbruch eines neuen Konflikts zwischen dem Libanon und Israel spielen.

Anstatt gemeinsam mit Russland und anderen Seiten an der Regelung von Krisensituation und an der Gesundung der Lage in der Region zu arbeiten, hätten die USA eine Kampagne gegen den Iran und die Hisbollah entfesselt.

Russland agiert konsequent im Interesse der Bewältigung der Konfrontation und Stabilisierung der Lage, so der Diplomat.

„Dann wird sich die Möglichkeit öffnen, zu einem allumfassenden Prozess der arabisch-israelischen Regelung auf der allgemein anerkannten völkerrechtlichen Basis zurückzukehren“, sagte er.

© AP Photo / Dalati Nohra/Lebanese Government Die libanesische „Achillesferse“ des Iran

Der Libanon und Israel unterhalten keine diplomatischen Beziehungen miteinander. Israel stuft den Libanon als „feindlichen Staat“ ein. Eine Ursache des Konflikts sind der Streit um die Zugehörigkeit der Schebaa-Farmen im Gebiet der Golanhöhen und die Tätigkeit der Organisation Hisbollah.