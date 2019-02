„Dummheit“: Experte zu Äußerung über Vorteil schwedischen Jägers vor russischer Su

„Dies ist eine prahlerische und dumme Aussage, schon allein deshalb, weil die Gripen der Dimension nach zu den Leichtjägern gehört – etwa wie MiG-29 oder MiG-25. Su-30SM und Su-35 sind schwere Kampfflugzeuge. In einem echten Luftkampf sind taktische und technische Indikatoren des Flugzeugs sowie die beruflichen Fähigkeiten des Piloten wichtig. Vieles hängt von den konkreten Bedingungen, der Ausbildung des Piloten und der Bereitschaft ab, in verschiedenen Luftkampfmodi zu handeln. Daher wird zunächst niemand prahlerische Aussagen machen“, so Korotschenko gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Solche Aussagen würden auf einen Minderwertigkeitskomplex bei der schwedischen Luftwaffe hindeuten, sagte der Militärexperte weiter.

Der schwedische Luftwaffen-Stabschef Mats Helgesson soll zuvor gesagt haben, dass die schwedische Saab Gripen E die russischen Flugzeuge der Su-Serie zerstören könne, ohne auf die Stealth-Technologie zurückzugreifen. Dies berichtete das US-amerikanische Nachrichtenportal „Business Insider“.

>> Weitere Sputnik-Artikel: „Jäger“ bald auf Jagd: So wird offenbar modernste russische Drohne aussehen – FOTO