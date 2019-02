Nato verzichtet auf Atomwaffen, falls … - Allianzchef

„Das Ziel der Nato ist eine atomwaffenfreie Welt. Die Welt wird aber nicht sicherer, wenn die Nato alle ihre Atomwaffen aufgibt, während Russland, China und andere Staaten ihre Atomwaffenarsenale beibehalten oder ausbauen werden“, zitiert der Pressedienst der Allianz Stoltenberg auf Twitter.

Maas fordert Nato-Zusammenarbeit im Fall von INF-Bruch

Washington hatte am 2. Februar in einer Note die Aussetzung des INF-Vertrages verkündet, sich jedoch das Recht vorbehalten, innerhalb eines halben Jahres zu den Bestimmungen des Vertrages zurückzukehren.

Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte eine spiegelbildliche Reaktion Moskaus auf den Austritt der Vereinigten Staaten aus dem INF-Vertrag an. Der Kreml habe nicht vor, sich an einem aufwendigen Wettrüsten zu beteiligen. Alle Vorschläge zur Abrüstung seien aber auf dem Tisch, „die Türen sind offen“, so Putin.