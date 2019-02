Offenbar Massenschlägerei mit syrischen Migranten in Istanbul - VIDEO

In der türkischen Millionenmetropole Istanbul ist es übereinstimmenden Medienberichten zufolge zu einer Massenschlägerei zwischen Einheimischen und syrischen Einwanderern gekommen. Die Polizei musste einschreiten, um die Gruppen auseinander zu bringen. Es gibt Verletzte.

Wie türkische Medien berichten, war es am späten Samstagabend im Stadtteil Bağlarçeşme zu einem Konflikt zwischen den Gästen einer Hochzeit und einer vermutlich aus Syrern bestehenden Menge gekommen, der sich schnell zu einer Massenauseinandersetzung ausweitete. Beteiligte riefen dabei Parolen wie „Hier ist kein Syrien“.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 4 kişinin yaralandığı ve Suriyelilere ait iş yerlerinin tahrip edildiği bildirildi https://t.co/OdfdmNIfVE pic.twitter.com/R9mYtWsXWU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 9, 2019

​

Mindestens vier Personen erlitten Berichten zufolge Messerstiche und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Gewalt wurde von Sicherheitskräften beendet, die Wasserwerfer einsetzen mussten. Drei Menschen, bei denen es sich um Syrer handeln soll, wurden festgenommen.

Polisin, toplanan gruplara müdahalede bulunduğu da görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor https://t.co/OdfdmNIfVE pic.twitter.com/q1q00tfGA0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 9, 2019

​

Weiteren Berichten zufolge wurden während des Tumults mehrere Läden, die Syrern gehören sollen, beschädigt oder ausgeplündert. Was genau die Auseinandersetzung ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf. Die Gegend ist abgeriegelt.

Esenyurt'ta Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde olaylar…



İŞTE GÖRÜNTÜLER…



Tekbir sesleri… Burası Türkiye, Suriye değil sloganları…



Kalabalık yürüyüşe geçince polis gaz ve tazyikli su kullandı. pic.twitter.com/2S13lihtet — erdem (@errdemglr) 9. Februar 2019

​

In der Türkei halten sich Schätzungen zufolge etwa drei Millionen Syrer auf, die vor dem Krieg in ihrem Land geflüchtet waren. Etwa ein Fünftel der Flüchtlinge lebt in Istanbul.