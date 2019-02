Kiew will weitere 100 russische Webseiten sperren

„In diesem Jahr wurde eine Liste von weiteren 100 Seiten vorgelegt. In nächster Zeit wird per Präsidentenerlass der Beschluss des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates in Kraft gesetzt. Und diese Seiten werden blockiert“, sagte der Chef der SBU-Abteilung für den Schutz staatlicher Interessen im Bereich der Informationssicherheit, Klimtschuk, am Dienstag gegenüber dem TV-Sender ICTV.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Wegen Sperrung von „VKontakte“: Müll-Rache vor Poroschenkos Süßwarengeschäft in Lwiw

Im Mai 2017 hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko mehrere russische Medien für die Dauer von drei Jahren mit Sanktionen belegt. Er ließ zudem die russischen sozialen Netzwerke „VKontakte“ und „Odnoklassniki“ sowie den Service der russischen IT-Unternehmen Yandex und Mail.Ru Group auf ukrainischem Territorium sperren.

Nach Ansicht des russischen Außenministeriums will Kiew mit Hilfe des Verbots alternative Informationsquellen blockieren.