Stoltenberg spricht beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält am Mittwoch im Rahmen des Nordatlantikrats (NAC), einer Sitzung des Nato-Rates auf der Ebene der Verteidigungsminister in Brüssel, eine Rede.

Der Nordatlantikrat ist das oberste Beschlussgremium des Bündnisses. Sputnik überträgt live. Es wird erwartet, dass die Minister unter anderem den Ausstieg der USA aus dem Vertrag über die Vernichtung von Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite (INF-Vertrag) diskutieren werden.

Washington hatte am 2. Februar in einer Note die Aussetzung des INF-Vertrages verkündet, sich jedoch das Recht vorbehalten, innerhalb eines halben Jahres zu den Bestimmungen des Vertrages zurückzukehren.

Russlands Präsident, Wladimir Putin, kündigte eine spiegelgleiche Reaktion Moskaus auf den Austritt der Vereinigten Staaten aus dem INF-Vertrag an. Der Kreml habe nicht vor, sich an einem aufwendigen Wettrüsten zu beteiligen. Alle Vorschläge zur Abrüstung seien aber auf dem Tisch, „die Türen sind offen“, so Putin.

Was steckt hinter INF-Ausstieg der USA? Gorbatschow gibt Einschätzung

Der Vorwand für den Ausstieg der USA war die russische Rakete 9M729, die angeblich wegen ihrer Reichweite gegen den Vertrag verstoßen habe.

Das russische Verteidigungsministerium hatte ausländischen Militärattachés indes eine Rakete dieses Typs präsentiert und erläutert, dass deren Reichweite bei Tests höchstens 476 Kilometer betragen habe, während der Vertrag einen Grenzwert von 500 Kilometern vorsehe.