Syrien sieht Iran-Anschlag als Beweis für Verbindung zwischen Terroristen und USA

„Dieses feige Verbrechen beweist die Verbindungen der Terrorgruppierungen mit den Hegemonie-Staaten sowie arroganten Staaten mit den USA an der Spitze, die danach streben, dem zionistisch-amerikanischen Projekt zuliebe die Stabilität im Iran und in der Region zu zerrütten“, teilte das Außenministerium in Damaskus am Donnerstag mit.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Moskau: USA wollen Russland in Nahost verunglimpfen, Hinweise auf US-Deals mit IS<<<

© REUTERS / Parwiz/File Photo Die bizarren Beziehungen der USA zum radikalen Islamismus - als Mittel zum Zweck

Syrien verurteilte diesen heimtückischen Anschlag auf das Schärfste, hieß es.

Am Mittwoch hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Auto nahe einem Bus der Iranischen Revolutionsgarde in die Luft gesprengt und damit mindestens 41 Menschen, darunter Zivilisten, getötet. Zu dem Attentat bekannte sich die Dschihadistengruppe Dschaisch al-Adl.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Extremist ist nicht gleich Extremist: Westen blockiert Anti-Terror-Kampf in Syrien<<<