Wo ist Olaf Scholz? – Hammelsprung im Bundestag wegen vermissten Ministers

Wenn man mit Abstimmungen im Bundestag nicht weiterkommt, gibt es die sportliche Variante, um zu einer Entscheidung zu gelangen: Die Rede ist vom Hammelsprung. So auch am Donnerstag, als Finanzminister Olaf Scholz vermisst wurde und die SPD sich weigerte, ihn herbeizurufen.

Muss der Finanzminister eigentlich zwingend dabei sein, wenn über Finanzpolitik beraten wird? Olaf Scholz (SPD) scheint nicht dieser Ansicht zu sein – die Oppositionsparteien hingegen schon. Bei einer Bundestagsdebatte am Donnerstag, bei der es um Steuerentlastung ging und Scholz mit Abwesenheit glänzte, beantragte Linken-Politiker Jan Korte, dass der Finanzminister herbeizitiert wird. Die SPD fand das nicht notwendig, also wurde abgestimmt. Das Stimmenverhältnis ließ keine eindeutige Mehrheit für eine der beiden Seiten erkennen, da blieb also nur noch der „Hammelsprung“.

Bundestagsdebatte zu Steuerentlastung, kein Minister anwesend… unser parl. GF @jankortemdb beantragt nach GO die Herbeirufung des Finanzministers, die SPD widerspricht. Bei der Abstimmung sind die Mehrheitsverhältnisse uneindeutig, es gibt also einen #hammelsprung. pic.twitter.com/ZrKyNyanRZ — anke domscheit-berg (@anked) 14. Februar 2019

>>>Andere Sputnik-Artikel: „Krönung der finanzpolitischen Verrücktheit“ – Scholz und seine Sparpläne<<<

Noch länger hier rumgurken und alles nur wegen der Linken, scheint sich SPD-Abgeordneter Andreas Schwarz zu denken.

So verlängert man sinnlos die Sitzungsdauer…. Danke an die Linke…. Hammelsprung #spd #Bundestag pic.twitter.com/puDf2fJn8Y — Andreas Schwarz (@Schwarz_MdB) 14. Februar 2019

Hammelsprung heißt aber auch: Zeit für nette Selfies und Tweets aus dem Bundestag.

FDP-Außenpolitikerin Renata Alt lässt durchblicken, dass Scholz längst keine Ausnahme ist, wenn es um Fehlzeiten im Bundestag geht.

Und ihr Parteikollege Christoph Meyer nutzt die Gelegenheit, um bei SPD-Politiker Johannes Kahrs nachzufragen, wo Olaf Scholz bleibt.

Den SPD-Kollegen scheint so ein bisschen Bundestagssport nicht die Laune vermiesen zu können.

>>>Andere Sputnik-Artikel: „Die fetten Jahre sind vorbei“ – Olaf Scholz<<<

Wahrscheinlich haben sich die Sozialdemokraten schon vorher gedacht, dass die Turnübung sie nicht zwingen können wird, den abwesenden Finanzminister herbeizuholen…

Die Mehrheit des Bundestags ist sich einig: Sie wollen den Finanzminister zum Thema #Steuerentlastung erst garnicht sehen #Hammelsprung — Jens Brandenburg (@JBrandenburgFDP) 14. Februar 2019

So, jetzt wissen Sie auch, wie man den Arbeitsalltag etwas aufregender gestalten kann. Den Tweets aus dem Bundestag war im Übrigen nicht zu entnehmen, wo sich Olaf Scholz zum Zeitpunkt des Hammelsprungs befand und ob er noch gefunden werden konnte.