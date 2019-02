Radpanzer für Europa: USA bekämpfen selbstgemachte Gefahr – mit falschen Mitteln

Die Denkfabrik RAND Corporation aus den USA behauptet, die russische Bevölkerung sei aggressiv eingestellt. In einem Bericht mit der Überschrift „Russlands feindliches Vorgehen in Europa“ verweisen die Analysten der Denkfabrik auf eine Datenerhebung von 2016, laut der angeblich 82 Prozent der Russen gesagt hätten, Russlands Nationalinteressen gehen über die Grenzen des Landes hinaus. Vier Jahre davor seien es 43 Prozent gewesen. Außerdem, so die Analysten von RAND Corporation, herrsche in Russland eine „Paranoia“ wegen der Nato-Osterweiterung.

Auf diese sogenannte Studie verweist auch der Sender „Fox News“, als er über die geplante Stationierung der Radpanzer berichtete. Man muss also annehmen, dass die schweren Kampffahrzeuge wegen „Russlands feindlichem Vorgehen“ nach Europa verlegt werden sollen.

„Die USA versuchen den Europäern zu vermitteln, dass die Anhäufung amerikanischer Kriegstechnik auf europäischem Boden die Sicherheit Europas garantiert“, sagt der Militärexperte Alexej Leonkow. „Das Gegenteil ist richtig: Im Kalten Krieg waren auf beiden Seiten riesige Mengen an Kriegstechnik vorhanden. Sicherer war Europa dadurch bekanntlich nicht.“

Das US-Militär habe damit begonnen, die Radpanzer zu modernisieren, berichtet „Fox News“. Die „Stryker“ werden mit Panzer- und Flugabwehrraketen, mit Kleindrohnen und Lasern aufgerüstet. Mit den Laser-Waffen können gegnerische Drohnen bekämpft werden.

Bis 2020 soll die Stationierung der Radpanzer abgeschlossen sein. Verlegt werden sie in die baltischen Staaten und die slawischen Länder Süd- und Osteuropas, weil gerade diese Länder zum russischen Interessengebiet gehörten, heißt es im Bericht.

Der Experte Leonkow sagt: „Erst erzeugen die Amerikaner eine Instabilität in Europa, indem sie die EU in die Anti-Russland-Sanktionen hineinziehen, und dann versuchen sie, Europa davon zu überzeugen, dass Russland angeblich der Aggressor sei und nur die Stationierung von US-Waffen dagegen helfen könne.“

Dabei wird doch das Gegenteil erreicht: „Wird das Militärkontingent in Europa erhöht, muss Russland angemessen reagieren. Weil Russland auf jedes eventuelle Szenario vorbereitet sein muss. Schließlich kann es schwerste Folgen haben, den Feind zu unterschätzen.“