Schoigu: Wir haben alles zur Rettung des INF-Vertrages getan

Mosku hat laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu alles in seinen Kräften Stehende zur Rettung des INF-Vertrages über das Verbot landgestützter atomar bestückbarer Kurz- und Mittelstreckenraketen getan. „Dennoch musste Russland den USA mit gleichem Schritt antworten“, sagte der Minister am Donnerstag in Moskau.