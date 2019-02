„Nobelhuren“-Skandal: ÖVP erbost über SPÖ-Hetze gegen Kurz

In seinem Beitrag wetterte Köberl gegen die Politik der regierenden ÖVP und brachte den Bundeskanzler mit Neonazis in Verbindung. Das Posting wurde mittlerweile offenbar gelöscht, jedoch veröffentlichten österreichische Medien mehrmals Screenshots davon.

© Foto : Facebook/Screenshot Facebook-Beitrag von Hannes Köberl über die ÖVP und Bundeskanzler Kurz

Anlass für Köberls Äußerungen war der Rücktritt des ehemaligen Salzburger Landhauptmann-Stellvertreters Arno Gasteiger. Dieser war am Mittwoch aus Protest gegen die ÖVP-Bundespartei unter Kanzler Sebastian Kurz aus der Volkspartei ausgetreten.

Später entschuldigte sich Köberl für das Posting und bezeichnete es als „einen Fehler in der Emotion”.

Mein Posting war ein Fehler in der Emotion. Ich habe es auch schon wieder gelöscht. Es tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich hiermit öffentlich und in aller Form von dieser beleidigenden Wortwahl! Опубликовано Hannes Köberl Пятница, 15 февраля 2019 г.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Österreich auf dem Weg zum Überwachungsstaat? – Neue Vorwürfe gegen ÖVP/FPÖ-Regierung<<<

© AP Photo / Markus Schreiber „Sonnenkanzler“ Kurz verleiht der österreichischen Wirtschaft (vorerst) Flügel

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer verurteilte in einer Aussendung den „Nobelhuren-Sager“ als den „absoluten Tiefpunkt“ der SPÖ, die zum wiederholten Mal mit einem „unappetitlichen und untergriffigen Posting gegen den Bundeskanzler“ aufgefallen sei.

„Ich frage mich, wann Parteichefin Rendi-Wagner endlich aus ihrem Tiefschlaf erwacht und bei solchen Skandalen durchgreift, oder ob sie die wiederholten Neonazi-Vergleiche in ihrer Partei weiter duldet und so tut, als wäre das in ihrem Sinne“, zitieren österreichische Medien den ÖVP-Generalsekretär.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Zur Partei der Elite degradiert – Wiener Sozialforscher über SPÖ-Krise<<<