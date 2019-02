USA ziehen Ausweitung von Anti-IS-Koalition in Betracht

Der amtierende US-Verteidigungsminister, Patrick Shanahan, hat am Freitag eine Ausweitung der internationalen Koalition zur Bekämpfung der Terrorgruppe „Islamischer Staat“* nicht ausgeschlossen. Seine auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklungenen Worte gibt die Agentur AP wieder.

Laut Shanahan hat die Terrormiliz bereits die Mehrheit ihrer Führungskräfte und Ressourcen verloren.

Allerdings, erläuterte der Minister, stelle er sich eine „noch größere und mächtigere“ Koalition vor, die gegen eine breitere IS-Bedrohung in Ländern wie Afghanistan und den Philippinen kämpfen würde.

Zurzeit seien 79 Staaten Teil der Koalition, so Shanahan.

Die USA und ihre Verbündete führen seit 2014 eine Operation gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien und im Irak. In Syrien agieren sie ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus.

In Dezember verkündete US-Präsident Donald Trump den Abzug der amerikanischen Truppen aus Syrien.

Die Zeitung „The Wall Street Journal“ berichtete mit Verweis auf Quellen in der US-Regierung, dass wenn das Weiße Haus seinen Plan nicht ändere, der Abzug bis Ende April vollzogen werden solle.

*Islamischer Staat, auch Daesh – als Terrororganisation in Russland verboten