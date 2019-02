Schwedens Verteidigungsminister Hultqvist: EU-Armee nicht nötig

Die Europäische Union braucht keine eigene Armee, meint Schwedens Verteidigungsminister Peter Hultqvist. „Für die schwedische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sind eine vertiefte Kooperation mit der NATO und transatlantische Beziehungen wichtiger“, betonte der Minister in einer am Freitag in Stockholm abgegebenen Erklärung.