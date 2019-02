Aus eigener Tasche: Poroschenko zahlt mehr als 2,5 Millionen Dollar für Wahlkampagne

Nach aktuellem Stand habe die Kampagne 70 Millionen Griwna gekostet, über die geplanten Gesamtausgaben sei bislang nichts bekannt, sagte Medwedew auf einer Pressekonferenz von Poroschenkos Wahlkampfteam. Er fügte hinzu, Poroshenko finanziere seinen Wahlkampf selbst.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Zu welchem Zweck wird Poroschenko Beziehungen zu Moskau weiter verschärfen? – Peskow<<<

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Präsidentschaftswahl in der Ukraine: Poroschenko kann alles tun, was er will

Am 31. März 2019 sollen in der Ukraine Präsidentschaftswahlen stattfinden. Der Wahlkampf startete offiziell am 31. Dezember. Am selben Tag begannen die Nominierung der Kandidaten und ihre Registrierung beim Zentralen Wahlausschuss des Landes.

Laut der jüngsten Umfrage ist der Schauspieler und Unterhalter Wladimir Selenski mit 21,9 Prozent Spitzenreiter im Ranking der Präsidentschaftskandidaten. Die Vorsitzende der Partei „Batkiwschtschina“, Julia Timoschenko, nimmt mit 19,2 Prozent von der Gesamtzahl der Befragten den zweiten Platz ein. Der jetzige Staatschef Petro Poroschenko liegt im Ranking nur an dritter Stelle – lediglich 14,8 Prozent aller Befragten seien bereit, ihn zu unterstützen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Wovon Poroschenko träumt: Die Ukraine wächst und wird mit US-Hilfe Nato-Mitglied<<<