Trump ruft Vucic auf, das Kosovo anzuerkennen

US-Präsident Donald Trump hat den serbischen Staatschef Aleksandar Vucic am Tag der Staatlichkeit Serbiens aufgerufen, das Kosovo anzuerkennen. „Gespräche zwischen Belgrad und Pristina über die Beilegung der Krise sollten mit der gegenseitigen Anerkennung zu Ende gehen“, schrieb Trump am Freitag in einem Grußtelegramm.