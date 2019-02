US-Präsidentenkandidatin Gabbard will INF-Vertrag per Gesetz retten

US-Präsidentenkandidatin Tulsi Gabbard von der Demokratischen Partei will einen wichtigen amerikanisch-russischen Abrüstungsvertrag per Gesetz retten. Nach Angaben des russischen Internetportals vz.ru will sie im Kongress einen Gesetzentwurf einreichen, der Präsident Donald Trump einen Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag verbieten würde.